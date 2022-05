Ucraina: "Se c'è un inferno nel mondo è ad Azovstal". Mosca, "simulati attacchi con missili balistici nucleari" (Di giovedì 5 maggio 2022) A Mariupol continua la battaglia dell’Azovstal mentre si tenta di mettere in salvo le persone rimaste intrappolate in città e nello stabilimento. Intanto, però, le sirene suonano in tutta l’Ucraina... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 5 maggio 2022) A Mariupol continua la battaglia dell’mentre si tenta di mettere in salvo le persone rimaste intrappolate in città e nello stabilimento. Intanto, però, le sirene suonano in tutta l’...

MargheritaMatr1 : L'INFERNO CONTINUA E NESSUNA NAZIONE FA ALCUN PASSO SERIO PER L'INIZIO DI TRATTATIVE CHE PORTINO, QUANTO MENO AD UN… - infoitinterno : Ucraina: Kiev, ad Azovstal un inferno, attacchi senza sosta - charlesvas2 : 70 giorni di guerra Il 70% della nazione Ucraina è rasa al suolo 10 milioni di sfollati Che senso ha questa guerra… - Betty36174919 : Il 9 maggio potrai far credere al tuo popolo di aver vinto qualcosa, dopo aver fatto bombardare, ammazzare e stupra… - FabrizioMauri4 : I Russi ???? non si sono ancora resi conto che in caso di un loro attacco nucleare subirebbero a sua volta delle rito… -