Ucraina, Lukashenko ammette: «Questa guerra si sta trascinando troppo a lungo» (Di giovedì 5 maggio 2022) Il presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko ha parlato ai microfoni di Associated Press. In una lunga intervista di 90 minuti, tenutasi nel Palazzo dell’Indipendenza di Minsk, residenza del numero uno bielorusso, Lukashenko ha difeso l’invasione russa in Ucraina, dicendo che Mosca era costretta ad agire, perché «provocata da Kiev». Ma ha anche sottolineato più volte di avere l’impressione che «la guerra si sia trascinata troppo a lungo». A differenza di Putin, che ha sempre definito l’invasione un’operazione speciale, Lukashenko ha scelto di usare la parola «guerra». «Io ho Questa sensazione, però non sono così coinvolto nella questione da poter dire se le cose stanno andando secondo i piani, come dicono i russi», ha ammesso ... Leggi su open.online (Di giovedì 5 maggio 2022) Il presidente della Bielorussia Aleksandrha parlato ai microfoni di Associated Press. In una lunga intervista di 90 minuti, tenutasi nel Palazzo dell’Indipendenza di Minsk, residenza del numero uno bielorusso,ha difeso l’invasione russa in, dicendo che Mosca era costretta ad agire, perché «provocata da Kiev». Ma ha anche sottolineato più volte di avere l’impressione che «lasi sia trascinata». A differenza di Putin, che ha sempre definito l’invasione un’operazione speciale,ha scelto di usare la parola «». «Io hosensazione, però non sono così coinvolto nella questione da poter dire se le cose stanno andando secondo i piani, come dicono i russi», ha ammesso ...

