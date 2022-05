Ucraina: Guterres, 'devastati sistemi alimentari ed energetici Paesi in via di sviluppo' (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - La guerra in Ucraina "ha dato avvio a una crisi in tre dimensioni, che sta devastando i sistemi alimentari globali, energetici e finanziari dei Paesi in via di sviluppo". Lo ha denunciato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, nel corso di una conferenza stampa ad Abuja, in Nigeria. "In effetti - ha aggiunto - non c'è una vera soluzione al problema della sicurezza alimentare globale se non riportiamo l'Ucraina sul mercato mondiale dei produttori agricoli, così come Russia e Bielorussia dei produttori di alimenti e fertilizzanti". Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos) - La guerra in"ha dato avvio a una crisi in tre dimensioni, che sta devastando iglobali,e finanziari deiin via di". Lo ha denunciato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio, nel corso di una conferenza stampa ad Abuja, in Nigeria. "In effetti - ha aggiunto - non c'è una vera soluzione al problema della sicurezza alimentare globale se non riportiamo l'sul mercato mondiale dei produttori agricoli, così come Russia e Bielorussia dei produttori di alimenti e fertilizzanti".

