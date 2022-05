Uccisa a 20 anni dal fratello perchè amava un trans | arriva la condanna

(Di giovedì 5 maggio 2022) Novee sei mesi di carcere per Michele Antonio Gaglione, responsabile della morte della sorella ventenne Maria Paola perché innamorata del compagnogender di quest’ultima, Ciro Migliore. Lo ha deciso la Corte d’Assise di Napoli. Una relazione inaccettabile per Antonio tanto da spingerlo ad uccidere la sorella minore. I fatti Maria Paola conviveva ad Acerra da qualche L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Avvenire_Nei : Alina Peregudova, campionessa di 14 anni, uccisa dalle bombe russe a Mariupol - Agenzia_Ansa : UCRAINA | E' la giornalista di Radio Svoboda Vera Girich, 55 anni, la persona rimasta uccisa nell'attacco che ha co… - TgLa7 : E' la #giornalista di Radio Svoboda Vera Girich, 55 anni, la persona rimasta #uccisa nell'attacco che ha colpito un… - Seevyful : RT @beabri: Stefania Pivetta, 56 anni, Varese. Uccisa con la figlia dal marito. Alice Scagni, 34 anni, Genova. Uccisa dal fratello. Romina… - ladygold_malfoy : RT @beabri: Stefania Pivetta, 56 anni, Varese. Uccisa con la figlia dal marito. Alice Scagni, 34 anni, Genova. Uccisa dal fratello. Romina… -

10:30:45 Tragedia alla stazione di Marcianise: questa mattina poco dopo le 8,30 un'insegnante di 45è stata travolta dal treno ed è stata. Una tragedia tremenda che ha scosso tutti i presenti. La donna era giunta alla stazione per raggiungere con il treno la sua scuola. Non è chiaro se ...La Procura di Genova ha aperto un'inchiesta per omissione d'atti d'ufficio e omissione di denuncia dopo che la mamma di Alice Scagni, la donna di 34domenica sera dal fratello Alberto, ha ribadito ieri davanti al sostituto procuratore Paola Crispo le accuse nei confronti delle forze dell'ordine che avrebbero sottovalutato le richieste ...Chi è davvero Alessandro Maja, arrestato per aver ucciso la moglie e la figlia e aver ferito gravemente l’altro figlio Un narcisista che ha ...E stata assassinata nell’ascensore del suo palazzo a Mosca il 7 ottobre del 2006. La sua colpa fu raccontare gli orrori perpetuati dalla Russia di Putin in Cecenia ...