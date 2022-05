Stop a repressione dissenso in Russia, la manifestazione a Roma di Amnesty (Di giovedì 5 maggio 2022) Circa 50 attivisti di Amnesty international Italia hanno manifestato oggi a Roma, nei pressi dell'ambasciata russa, contro la repressione del dissenso in Russia. Al presidio molti giovani si sono ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 5 maggio 2022) Circa 50 attivisti diinternational Italia hanno manifestato oggi a, nei pressi dell'ambasciata russa, contro ladelin. Al presidio molti giovani si sono ...

Advertising

amnestyitalia : Oggi alle 17.30 saremo a Roma, nei pressi dell’Ambasciata della Russia, in viale Castro Pretorio e a Milano in Piaz… - amnestyitalia : Per aver chiesto la fine della guerra o solo per aver sollevato dei cartelli bianchi, i manifestanti in Russia risc… - amnestyitalia : Tra poco a Roma e a Milano manifesteremo in solidarietà con le persone che stanno subendo la feroce repressione del… - Kirara_82 : RT @amnestyitalia: Anche sotto la pioggia battente, a Milano vogliamo comunque manifestare il nostro sostegno a tutte le persone che in Rus… - AnnaTorresani1 : RT @amnestyitalia: Oggi alle 17.30 saremo a Roma, nei pressi dell’Ambasciata della Russia, in viale Castro Pretorio e a Milano in Piazza Se… -