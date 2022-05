Poste | Mattarella | vicinanza a territori | nessuno resti indietro

(Di giovedì 5 maggio 2022) "La storia diitaliane è per molti aspetti espressione della storia e della cultura del nostro paese", "è un capitale prezioso aver accompagnato" la storia dell'Italia. Lo ha detto il presidente ...

Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergiointervenendo alla cerimonia per i 160 anni diItaliane."Questa vicinanza alle persone e ai territori perché nessuno rimanga indietro ...Italiane compie 160 anni. E a Roma, a 'La Nuvola' all'Eur, il nuovo centro congressi, questa ... Sergio. Sul palco anche l'ex premier Conte, il Ministro dell'Economia Giorgietti e ...Roma, 5 mag. (askanews) - 'La storia di Poste italiane è per molti aspetti espressione della storia e della cultura del nostro paese', 'è un ...Quelli di Poste Italiane sono "160 anni, una storia lunga", "è una storia che ha accompagnato quella dell'Italia, quella di Poste Italiane e' la storia del nostro paese, per tanti aspetti è la storia ...