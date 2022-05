Podio Gp Miami: il mare abbraccerà il vincitore (Di giovedì 5 maggio 2022) Per la gara della Florida anche le celebrazioni del post-gara avverranno in un contesto balneare, infatti il Podio del Gp Miami premierà i vincitori in uno scenario sorprendente. Naturalmente le spiagge Americane offrono uno sfondo unico per le battaglie dei piloti, che ci avvicina alla bella stagione. La Ferrari vuole riconquistare la leadership, mentre la Mercedes vuole non solo partecipare ma ritornare a vincere. Invece Max Verstappen vuole conquistare il secondo Podio consecutivo dopo Imola insieme al collega Perez. Sarà una gara entusiasmante tutta da vivere che potrà cambiare la classifica tra le palme e il sole della Florida. Volkswagen F1: Porsche e Audi si affacciano nel Circus Podio Gp Miami: una scenografia innovativa La Formula 1 sbarca per la prima volta a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 5 maggio 2022) Per la gara della Florida anche le celebrazioni del post-gara avverranno in un contesto balneare, infatti ildel Gppremierà i vincitori in uno scenario sorprendente. Naturalmente le spiagge Americane offrono uno sfondo unico per le battaglie dei piloti, che ci avvicina alla bella stagione. La Ferrari vuole riconquistare la leadership, mentre la Mercedes vuole non solo partecipare ma ritornare a vincere. Invece Max Verstappen vuole conquistare il secondoconsecutivo dopo Imola insieme al collega Perez. Sarà una gara entusiasmante tutta da vivere che potrà cambiare la classifica tra le palme e il sole della Florida. Volkswagen F1: Porsche e Audi si affacciano nel CircusGp: una scenografia innovativa La Formula 1 sbarca per la prima volta a ...

