Playoff Serie C, secondo turno della fase a Gironi: ecco le sei qualificate (Di giovedì 5 maggio 2022) In campo è sceso, insieme alla seconda semifinale di ritorno di Champions League, anche il secondo turno della fase a Gironi dei Playoff di Serie C. Sei partite molto importanti che hanno regalato ad altrettante compagini la possibilità di scavallare questo primo turno approdando alla fase Nazionale di questo torneo che mette in palio il quarto ed ultimo posto disponibile per la Serie B. Festeggiano Foggia, Virtus Entella, Monopoli, Pescara, Juventus U23 e Triestina. ecco cosa è successo negli incontri ed i risultati dei match. Playoff Serie C: c’è chi festeggia e chi recrimina La partita più attesa di questa fase non ha deluso le aspettative. ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) In campo è sceso, insieme alla seconda semifinale di ritorno di Champions League, anche ildeidiC. Sei partite molto importanti che hanno regalato ad altrettante compagini la possibilità di scavallare questo primoapprodando allaNazionale di questo torneo che mette in palio il quarto ed ultimo posto disponibile per laB. Festeggiano Foggia, Virtus Entella, Monopoli, Pescara, Juventus U23 e Triestina.cosa è successo negli incontri ed i risultati dei match.C: c’è chi festeggia e chi recrimina La partita più attesa di questanon ha deluso le aspettative. ...

Advertising

GiovaAlbanese : Eliminata la Pro Vercelli, la #Juventus #Under23 giocherà il primo turno dei playoff nazionali di #SerieC contro un… - DiMarzio : Tutti i risultati dei #playoff di #SerieC. Vanno avanti #JuveU23 e #Foggia - ascolicalciofc : Dopo 17 anni il Picchio torna a giocarsi i playoff per la Serie A! Grazie Mister, grazie ragazzi! ????… - AntennaSud : Playoff Serie C, Avellino-Foggia 1-2 - TrgMedia : Playoff Serie C, Pescara-Gubbio 2-2: non basta il doppio vantaggio firmato Formiconi-Spalluto, rossoblu' 'invicti'… -