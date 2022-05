Pd | Stefàno | ' rimuovo la mia auto sospensione dal partito'

Leggi su iltempo

(Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag (Adnkronos) - "Ringrazio, quindi, Enrico Letta per l'attenzione che ha voluto dedicare e, su suo invito,la miadalche, ci tengo a ricordare, ha riguardato solo gli organi politici nazionali e locali ma non certo la nostra comunità, per la quale affetto e attenzione non sono venuti mai meno”. Lo scrive il senatore del Pd Dario, presidente della commissione Politiche europee, in un lungo post su Facebook. "Ho incontrato il Segretario Letta, con il quale ho avuto un approfondito confronto sulle questioni più rilevanti che hanno attraversato le vicende politiche pugliesi degli ultimi mesi -spiega-. Quando la scorsa estate, non senza sofferenza, mi sonosospeso dal ...