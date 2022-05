Pagelle Salernitana-Venezia 2-1 | voti e tabellino recupero Serie A 2021 2022

(Di giovedì 5 maggio 2022) Le, i, il, le ammonizioni, i gol, gli ammoniti e gli espulsi di, match valevole per ildella ventesima giornata del campionato di. Partono forte i padroni di casa che dopo pochi minuti si guadagnano un calcio di rigore ottimamente trasformato da Bonazzoli. Nella ripresa arriva la reazione dei lagunari che trovano il gol dell’1-1, su mischia, grazie ad Henry. Ma la gioia del gol dura solamente otto minuti perché ci pensa Simone Verdi con un gran gol a regalare il definitivo 2-1. Laper la prima volta in stagione è fuori dalla zona rossa della classifica, un vero e proprio miracolo calcistico. IL VIDEO DEI GOL E DEGLI ...

ASCOLTA I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2021/22:Venezia Ledei protagonisti del match trae Venezia, valido per la 20ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP: Bonazzoli, Mazzocchi, Aramu al termine ......All'Arechi la Salernitana vince lo scontro salvezza con il Venezia, recupero della 20^ giornata, ed esce dalla zona retrocessione. Bonazzoli sblocca su rigore dopo 7', nella ripresa Henry pareggia ma ...Salernitana-Venezia: le PAGELLE, i VOTI, il TABELLINO, le AMMONIZIONI e i GOL del match valevole per il recupero della ventesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 ...