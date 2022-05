Nicola Colloca | trovato carbonizzato a Vibo Valentia | non più omicidio | assolti tutti gli imputati

Advertising

Fanpage.it

Svolta nelle indagini sul processo per la morte di, l'infermiere 49enne di Vibo Valentia (Calabria) morto lo scorso luglio. Il suo corpo venne trovato carbonizzato nell'abitacolo dell'Opel Corsa della moglie la notte tra il 25 e il 26 ...A nome di tutta l'Università: complimenti ad Alessandra Biffi,Elvassore e Giulio Monaco per ... L'Università di Padova, impegnata a promuovere la migliore ricerca di frontiera, siin ... Morte Nicola Colloca, tutti assolti i sette imputati: fu suicidio e non omicidio Svolta nelle indagini sul processo per la morte di Nicola Colloca, l’infermiere 49enne di Vibo Valentia (Calabria) morto lo scorso luglio. Il suo corpo venne ...Salernitana,quarta vittoria in cinque partite e sorpasso sul Cagliari, adesso la squadra di Nicola vede la salvezza più vicina ...