Muore folgorato dai cavi ad alta tensione sotto gli occhi del padre (Di giovedì 5 maggio 2022) Non si fermano le vittime che perdono la vita nei contesti lavorativi, a Cave, in provincia di Roma, un uomo di 29 anni è morto toccando alcuni cavi dell'alta tensione Leggi su ilgiornale (Di giovedì 5 maggio 2022) Non si fermano le vittime che perdono la vita nei contesti lavorativi, a Cave, in provincia di Roma, un uomo di 29 anni è morto toccando alcunidell'

Advertising

fattoquotidiano : Un operaio di 53 anni è morto questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto a Salve, in provincia di Lecce - MadamaL41898457 : RT @francofontana43: Roma. Pota una siepe, muore folgorato. Si chiamava Antonio Stazione e aveva 29 anni: non lavorava in sicurezza @corr… - Brigante1959 : RT @fattoquotidiano: Un operaio di 53 anni è morto questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto a Salve, in provincia di Lecce https:… - AttilioFarinel1 : RT @fattoquotidiano: Un operaio di 53 anni è morto questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto a Salve, in provincia di Lecce https:… - Mafara72 : RT @H24Montesacro: Dai quotidiani: 'Operaio pota siepe e muore folgorato' (Corriere) - -