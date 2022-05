Moon Knight – recensione della serie su Disney+ (Di giovedì 5 maggio 2022) Si è conclusa ieri la prima stagione di Moon Knight ed è quindi finalmente il tempo di tirare la somma sull’ultima serie Marvel Studios uscita su Disney+ Era il lontano 2002 quando un appena adolescente me trovava sugli scaffali di un’edicola un vecchio fumetto ingiallito, datato 1991 e intitolato “Notti di luna piena”. Mi ero da poco interessato al fumetto supereroistico americano ma rimasi subito rapito dallo stile di quel supereroe cupo nel suo bianco splendente: Moon Knight. Negli anni ho seguito le avventure del cavaliere lunare attraverso alcune delle run fumettistiche migliori degli ultimi decenni e il mio amore per Marc Spector (e tutti gli altri) è cresciuto sempre più ma mai mi sarei immaginato di vederlo rappresentato su schermo, per di più come parte del ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 5 maggio 2022) Si è conclusa ieri la prima stagione died è quindi finalmente il tempo di tirare la somma sull’ultimaMarvel Studios uscita suEra il lontano 2002 quando un appena adolescente me trovava sugli scaffali di un’edicola un vecchio fumetto ingiallito, datato 1991 e intitolato “Notti di luna piena”. Mi ero da poco interessato al fumetto supereroistico americano ma rimasi subito rapito dallo stile di quel supereroe cupo nel suo bianco splendente:. Negli anni ho seguito le avventure del cavaliere lunare attraverso alcune delle run fumettistiche migliori degli ultimi decenni e il mio amore per Marc Spector (e tutti gli altri) è cresciuto sempre più ma mai mi sarei immaginato di vederlo rappresentato su schermo, per di più come parte del ...

Advertising

sahngria : MA PERCHÉ VEDO ALCUN? CHE HANNO MESSO MOON KNIGHT AL SESTO POSTO? capisco già un quarto posto perché, ammettiamolo,… - crystalmethss : 1 moon knight sotto la pisciazza mattutina di marc spector: le altre - elisabettavita : ??Spolier finale Moon Knight:?? Fortuna la clip post-credits. Mi sembrava strano che Marc avesse solo due personal… - atlaentisx : il rewatch di young royals poi ofmd aka capolavoro bridgerton perchè #sì good omens and moon knight !!! e per finir… - quistis86 : Moon Knight > WandaVision > tutto il resto un po' meh Loki cancellata per sempre dalla mia memoria. -