Inter | Vidal ai saluti | primi contatti con il Flamengo La situazione

Advertising

Inter : ?? | PANCHINA 21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 7 Sanchez, 8 Vecino, 13 Ranocchia, 18 Gosens, 19 Correa, 22 Vidal, 33… - SimoneTogna : #inter: #vidal e #caicedo dovrebbero rientrare ad #udine. Quasi impossibile per #bastoni, qualche possibilità in pi… - CalcioNews24 : #Inter, Vidal ai saluti a fine stagione ?? - IMEPICBROZO : RT @news24_inter: #Vidal verso il #Flamengo ?? - news24_inter : #Vidal verso il #Flamengo ?? -

L'infatti è pronta a fare uno scherzo molto pesante ai nemici calcistici bianconeri della ... Stesso discorso sia per Vecino , valutato sui 15 milioni , che per, propenso a rescindere il ...... ma inEmpoli non si può permettere troppo turnover perché si gioca lo scudetto. Volendo ... con il rientro di Calhanoglu, potrebbe aprire a una maglia per Arturo, o Gagliardini che già alla ...L’Inter infatti è pronta a fare uno scherzo molto pesante ai ... Stesso discorso sia per Vecino, valutato sui 15 milioni, che per Vidal, propenso a rescindere il contratto per alleggerire le casse ...Nell'Inter a rischio squalifica ci sono Vidal, Perisic e Bastoni. Quest'ultimo sta risolvendo con cautela un fastidio muscolare al polpaccio. In difesa cerca allora conferma Dimarco, ma vivo il ballot ...