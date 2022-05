Il trimestre d’oro dei petrolieri, utili record anche per la britannica Shell. In Italia spiccioli dalla tassa sugli extra profitti (Di giovedì 5 maggio 2022) Con il bilancio della britannica Shell, prima compagnia petrolifera privata al mondo, si conclude il trimestre da favola del settore. Per tutti i ricavi e gli utili derivanti dalla vendita di petrolio e gas sono balzati a livelli record. Il greggio di vende sul mercato al 61% in più di un anno fa, il gas si piazza in Europa a prezzi 5 volte superiori, una tendenza al rialzo in atto da tempo e accelerata dal conflitto in Ucraina. Risultati record erano già stati presentati nei giorni scorsi da Eni, Chevron, Exxon Mobil, Total. British Petroleum non è stata da meno ma ha dovuto digerire il costo più pesante per l’uscita dalla Russia dove possedeva il 20% del colosso Rosneft. Un addio costato 25 miliardi di dollari con una trimestrale che ha visto gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Con il bilancio della, prima compagnia petrolifera privata al mondo, si conclude ilda favola del settore. Per tutti i ricavi e gliderivantivendita di petrolio e gas sono balzati a livelli. Il greggio di vende sul mercato al 61% in più di un anno fa, il gas si piazza in Europa a prezzi 5 volte superiori, una tendenza al rialzo in atto da tempo e accelerata dal conflitto in Ucraina. Risultatierano già stati presentati nei giorni scorsi da Eni, Chevron, Exxon Mobil, Total. British Petroleum non è stata da meno ma ha dovuto digerire il costo più pesante per l’uscitaRussia dove possedeva il 20% del colosso Rosneft. Un addio costato 25 miliardi di dollari con una trimestrale che ha visto gli ...

