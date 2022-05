Guerini in Parlamento: "Non c’è pace se Putin non si ferma" (Di giovedì 5 maggio 2022) “È possibile, ed in parte sta già avvenendo, che il conflitto si intensifichi ulteriormente nei prossimi giorni”. Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini riferisce in Parlamento sugli sviluppi della situazione militare in Ucraina. Guerini ha confermato che l’Italia “continuerà a supportare l’Ucraina nella sua difesa dall’aggressione russa”, annunciando che il paese è pronto ad inviare dispositivi “in grado di neutralizzare le postazioni dalle quali la Russia bombarda indiscriminatamente le città e la popolazione civile” – in una nota successiva la Difesa ha precisato che si tratterà di “munizionamenti a cortissimo raggio funzionali al solo scopo difensivo”. Nello specifico le forniture consisteranno di missili controcarro e antiaerei a corto raggio, mortai, munizioni per l’artiglieria, sistemi di comunicazione, ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 5 maggio 2022) “È possibile, ed in parte sta già avvenendo, che il conflitto si intensifichi ulteriormente nei prossimi giorni”. Il ministro della Difesa Lorenzoriferisce insugli sviluppi della situazione militare in Ucraina.ha conto che l’Italia “continuerà a supportare l’Ucraina nella sua difesa dall’aggressione russa”, annunciando che il paese è pronto ad inviare dispositivi “in grado di neutralizzare le postazioni dalle quali la Russia bombarda indiscriminatamente le città e la popolazione civile” – in una nota successiva la Difesa ha precisato che si tratterà di “munizionamenti a cortissimo raggio funzionali al solo scopo difensivo”. Nello specifico le forniture consisteranno di missili controcarro e antiaerei a corto raggio, mortai, munizioni per l’artiglieria, sistemi di comunicazione, ...

