Gucci accetterà pagamenti in cripto negli USA (Di giovedì 5 maggio 2022) Il noto marchio di moda Gucci ha annunciato che inizierà ad accettare pagamenti in cripto entro la fine del mese in cinque dei suoi negozi negli Stati Uniti. L’intenzione è di estendere il servizio a tutti i suoi 111 punti vendita americani. I 5 negozi scelti sono Gucci Wooster a New York, Rodeo Drive a Los Angeles, Miami Design District, Phipps Plaza ad Atlanta e The Shops at Crystals a Las Vegas. Gucci entra nel mondo delle cripto «Inizia la nuova fase del viaggio dell’azienda nel web 3.0». Afferma così Gucci a Business of Fashion, spiegando la scelta di lanciare l’operazione ora. I clienti di Gucci potranno effettuare i loro acquisti in oltre 10 criptovalute, tra cui Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Il noto marchio di modaha annunciato che inizierà ad accettareinentro la fine del mese in cinque dei suoi negoziStati Uniti. L’intenzione è di estendere il servizio a tutti i suoi 111 punti vendita americani. I 5 negozi scelti sonoWooster a New York, Rodeo Drive a Los Angeles, Miami Design District, Phipps Plaza ad Atlanta e The Shops at Crystals a Las Vegas.entra nel mondo delle«Inizia la nuova fase del viaggio dell’azienda nel web 3.0». Afferma cosìa Business of Fashion, spiegando la scelta di lanciare l’operazione ora. I clienti dipotranno effettuare i loro acquisti in oltre 10valute, tra cui Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Ethereum ...

Advertising

mpu78 : RT @NastassiaFi: In alcuni negozi degli Stati Uniti le borse di Gucci e altri prodotti di lusso possono ora essere acquistate utilizzando B… - NastassiaFi : In alcuni negozi degli Stati Uniti le borse di Gucci e altri prodotti di lusso possono ora essere acquistate utiliz… - Michael57307274 : RT @ITCointelegraph: Gucci accetterà pagamenti in crypto in cinque dei suoi negozi negli Stati Uniti. Dodici gli asset supportati: BTC, BCH… - investire_biz : ?? #Crypto Today: le 3 news più interessanti sulle #criptovalute di oggi ?? 1 Repubblica Centrafrica: il #FMI esprime… - FCafici : #GucciCrypto Gucci apre alle criptovalute: accetterà pagamenti in Bitcoin, Ethereum, Dogecoin e Shiba -