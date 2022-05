Francesco Vecchi non si trattiene, l’espressione è fin troppo eloquente: attimi di imbarazzo in diretta [VIDEO] (Di giovedì 5 maggio 2022) Durante la puntata di Mattino 5 News, Francesco Vecchi ha presentato una notizia incredibile ma la sua reazione è stata incontrollata Francesco Vecchi (Screen da Twitter)Con Federica Panicucci conduce quotidianamente Mattino 5 News, il programma di Canale5 dedicato all’approfondimento di notizie di politica, cronaca e gossip. Francesco Vecchi, nello specifico, si occupa della prima parte, quella dedicata alla politica italiana ed estera e alla cronaca nazionale. Federica Panicucci, invece, si concentra sul gossip e sulla cronaca nera, come sul caso di Samantha Migliore di cui si sta occupando proprio in questi giorni. Durante la puntata di giovedì 5 aprile, Francesco Vecchi ha mostrato un servizio che ha lasciato tutti sconvolti. La sua reazione, ... Leggi su specialmag (Di giovedì 5 maggio 2022) Durante la puntata di Mattino 5 News,ha presentato una notizia incredibile ma la sua reazione è stata incontrollata(Screen da Twitter)Con Federica Panicucci conduce quotidianamente Mattino 5 News, il programma di Canale5 dedicato all’approfondimento di notizie di politica, cronaca e gossip., nello specifico, si occupa della prima parte, quella dedicata alla politica italiana ed estera e alla cronaca nazionale. Federica Panicucci, invece, si concentra sul gossip e sulla cronaca nera, come sul caso di Samantha Migliore di cui si sta occupando proprio in questi giorni. Durante la puntata di giovedì 5 aprile,ha mostrato un servizio che ha lasciato tutti sconvolti. La sua reazione, ...

Advertising

nalesso_monica : @QuiMediaset_it @mattino5 @fede_panicucci @CescoV Bravo dott Francesco Vecchi - MarioDIgnazio1 : Francesco: la fede non è 'cosa da vecchi', va onorata senza ipocrisie All'udienza generale in Piazza San Pietro, il… - Cristin39245341 : RT @PapaParole: Se i #giovani si aprono alla #gratitudine per ciò che hanno ricevuto e i #vecchi prendono l’iniziativa di rilanciare il lor… - PapaParole : Se i #giovani si aprono alla #gratitudine per ciò che hanno ricevuto e i #vecchi prendono l’iniziativa di rilanciar… - blogfp : RT @Avvenire_Nei: Udienza. #PapaFrancesco la fede non è 'cosa da vecchi', va onorata senza ipocrisie -