Dove vedere Roma-Leicester stasera in tv e in chiaro: orario, programma, streaming, probabili formazioni (Di giovedì 5 maggio 2022) Dopo aver ammirato l’incredibile spettacolo delle semifinali di Champions League, è tempo di eleggere le due finaliste anche per la UEFA Europa Conference League 2022. E, in questo caso, l‘Italia torna protagonista, dato che vedremo in azione l’ultima nostra rappresentante rimasta in corsa nelle tre competizioni continentali per club. La Roma, infatti, ospiterà il Leicester in un match di ritorno tutto da vivere allo Stadio Olimpico. Dopo il pareggio per 1-1 dell’andata al King Power Stadium, le due rivali si troveranno di fronte a partire dalle ore 21.00 per conquistare un posto nella finale che si giocherà all’Arena Kombëtare di Tirana, in Albania, il 25 maggio 2022 Sarà grande battaglia sul manto erboso dell’Olimpico con due squadre che, come si è visto nel match di andata giocato in Inghilterra, si equivalgono e, di conseguenza, anche la sfida di ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) Dopo aver ammirato l’incredibile spettacolo delle semifinali di Champions League, è tempo di eleggere le due finaliste anche per la UEFA Europa Conference League 2022. E, in questo caso, l‘Italia torna protagonista, dato che vedremo in azione l’ultima nostra rappresentante rimasta in corsa nelle tre competizioni continentali per club. La, infatti, ospiterà ilin un match di ritorno tutto da vivere allo Stadio Olimpico. Dopo il pareggio per 1-1 dell’andata al King Power Stadium, le due rivali si troveranno di fronte a partire dalle ore 21.00 per conquistare un posto nella finale che si giocherà all’Arena Kombëtare di Tirana, in Albania, il 25 maggio 2022 Sarà grande battaglia sul manto erboso dell’Olimpico con due squadre che, come si è visto nel match di andata giocato in Inghilterra, si equivalgono e, di conseguenza, anche la sfida di ...

Advertising

BarbascuraX : Comunque ci sono svariati episodi di mia memoria dove la signora delle #fettinedivitello ERO IO. Traslochi con 300… - selectra_net : Stasera big match all'Olimpico: i ragazzi di #Mourinho si giocano l'accesso alla #finale di #ConferenceLeague ?? Sc… - OA_Sport : Dove vedere #Roma-Leicester stasera in tv e in chiaro: orario, programma, streaming, probabili formazioni - alessiocanova : @massimozampini Avvocato, nel caso (ahimè probabile) che non si riesca a metter mano sui biglietti, dove consiglier… - Annatifosanapo1 : @GaetaniPenelope Mah, che bugiardo il conte disse di avere un posto dove andare a trastevere con viuzze buie dove… -