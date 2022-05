Don Matteo 13, salta la settima puntata di giovedì 12 maggio: ecco quando va in onda (Di giovedì 5 maggio 2022) I fan e i telespettatori la prossima settimana dovranno fare a meno di Don Matteo, la serie tv di successo di Rai 1 giunta alla sua tredicesima stagione. Dopo il passaggio di testimone e l’addio di Terence Hill, ora è tutto nelle mani di Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, ma la settima puntata salterà. E i palinsesti della Rai verranno stravolti. Il motivo? L’Eurovision Song Contest che si terrà proprio in quei giorni a Torino. View this post on Instagram A post shared by Don Matteo (@donMatteorai) Don Matteo il 12 maggio non andrà in onda: ecco perché giovedì 12 maggio, come sempre, sarebbe dovuto andare in onda la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 5 maggio 2022) I fan e i telespettatori la prossimana dovranno fare a meno di Don, la serie tv di successo di Rai 1 giunta alla sua tredicesima stagione. Dopo il passaggio di testimone e l’addio di Terence Hill, ora è tutto nelle mani di Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, ma lasalterà. E i palinsesti della Rai verranno stravolti. Il motivo? L’Eurovision Song Contest che si terrà proprio in quei giorni a Torino. View this post on Instagram A post shared by Don(@donrai) Donil 12non andrà inperché12, come sempre, sarebbe dovuto andare inla ...

