Dal Jazz al Blues con… “Andamento lento”

Questa sera al Teatro Diana di Nocera Inferiore arriva la grande musica di uno dei più grandi percussionisti italiani: Tullio De Piscopo, voce, batteria e percussioni e cinque musicisti che lo accompagneranno in questa coinvolgente avventura musicale. Un nuovo appuntamento con la grande musica della stagione con Moro In Theater organizzato da Gaetano Lambiase direttore artistico del locale del Borgo Scacciaventi Sul palco del Teatro Comunale Diana di Piazza Luigi Guerritore, 17 a Nocera Inferiore la grande musica con il maestro Tullio De Piscopo, batterista e musicista di caratura mondiale, in formazione con una band straordinaria: Paolo "Paul" Pelella al basso, Luigi Di Nunzio al sax, Domenico Basile alla chitarra, Bruno Manente alle tastiere e Paolo Scairato alle percussioni. Un viaggio musicale che ripercorre i tanti anni di carriere e soprattutto le tante collaborazioni, da brother ...

