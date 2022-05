Crescere in parità: il webinar per abbattere il gender gap (Di giovedì 5 maggio 2022) Work Equality Cert, con il patrocinio di Inclusione Donna e Rewriters, presenta “Crescere in parità”, webinar sulla pratica di riferimento per la certificazione di parità di genere, un nuovo ed importante strumento introdotto dal PNRR per misurare, valutare e rendicontare l’uguaglianza di genere all’interno delle organizzazioni. I due incontri in programma il 9 e 10 maggio, nei giorni della Festa dell’Europa, saranno animati da ospiti interni e da autorevoli esperti esterni, che metteranno sul tavolo della discussione competenze specifiche, testimonianze dirette, dati ed esperienze. Anita Falcetta, Presidente di Women Of Change Italia, consulente comunicazione, parità, diversità, inclusione è tra le co-organizzatrici, insieme a Simonetta De Luca Musella (Imprenditrice, Esperta di Sistemi di ... Leggi su influencertoday (Di giovedì 5 maggio 2022) Work Equality Cert, con il patrocinio di Inclusione Donna e Rewriters, presenta “in”,sulla pratica di riferimento per la certificazione didi genere, un nuovo ed importante strumento introdotto dal PNRR per misurare, valutare e rendicontare l’uguaglianza di genere all’interno delle organizzazioni. I due incontri in programma il 9 e 10 maggio, nei giorni della Festa dell’Europa, saranno animati da ospiti interni e da autorevoli esperti esterni, che metteranno sul tavolo della discussione competenze specifiche, testimonianze dirette, dati ed esperienze. Anita Falcetta, Presidente di Women Of Change Italia, consulente comunicazione,, diversità, inclusione è tra le co-organizzatrici, insieme a Simonetta De Luca Musella (Imprenditrice, Esperta di Sistemi di ...

Advertising

ADFeminist : RT @Rewritersmag: #WORKEQUALITYCERT, con patrocinio #InclusioneDonna e #Rewriters, presenta “Crescere in parità”, webinar per la certificaz… - Rewritersmag : #WORKEQUALITYCERT, con patrocinio #InclusioneDonna e #Rewriters, presenta “Crescere in parità”, webinar per la cert… - AndreaA67460842 : @abrdn_IT La parità di genere deve fare crescere la società. - Rosella_Mia : Work Equality Cert, con il patrocinio di Inclusione Donna e Rewriters, presenta “Crescere in parità”, webinar sulla… - TaglialatelaMax : RT @piercamillo: Ridurre l’Irpef (tagliando prime 2 aliquote) per far crescere i salari senza gravare sui conti delle imprese. Promuovere l… -

Unicorni startup: davvero sono il futuro Tutti i dubbi sull'attuale modello di crescita ...propri obiettivi si legano a doppio nodo ai round di aumento di capitale dei fondi VC per crescere, ...un precipuo compito dei giornalisti e il personale impiegato sarebbe ridotto del 50 - 75% a parità ... Le 9 donne su cui punta il Pd alle elezioni comunali In lista abbiamo parità di genere, 16 donne e 16 uomini, ci presentiamo con una coalizione compatta ...partiti dalla vicinanza ai quartieri e vogliamo investire su turismo e commercio per crescere'. ... Avvisatore.It ...propri obiettivi si legano a doppio nodo ai round di aumento di capitale dei fondi VC per, ...un precipuo compito dei giornalisti e il personale impiegato sarebbe ridotto del 50 - 75% a...In lista abbiamodi genere, 16 donne e 16 uomini, ci presentiamo con una coalizione compatta ...partiti dalla vicinanza ai quartieri e vogliamo investire su turismo e commercio per'. ... Crescere in parità: il webinar per la parità di genere