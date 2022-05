Cosa accade realmente se attraversi il Triangolo delle Bermuda (Di giovedì 5 maggio 2022) Il Triangolo delle Bermuda è conosciuto da tutti come un punto oscuro, misterioso, nel quale sono accaduti eventi e tragedie senza spiegazione. Parliamo di una zona così chiamata per indicare il tratto dell’Oceano Atlantico compreso tra l’arcipelago delle Bermuda, la Florida e Porto Rico. Negli anni il mito del cosiddetto Triangolo del Diavolo è cresciuto. L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di giovedì 5 maggio 2022) Ilè conosciuto da tutti come un punto oscuro, misterioso, nel quale sono accaduti eventi e tragedie senza spiegazione. Parliamo di una zona così chiamata per indicare il tratto dell’Oceano Atlantico compreso tra l’arcipelago, la Florida e Porto Rico. Negli anni il mito del cosiddettodel Diavolo è cresciuto. L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

AnnaFado : RT @AntonellaNapoli: Almeno 50 i morti in un attentato di #alShabab nel sud-ovest di #Mogadiscio. Alcuni erano solo dei ragazzi. Eppure del… - luca_tessitore : RT @AntonellaNapoli: Almeno 50 i morti in un attentato di #alShabab nel sud-ovest di #Mogadiscio. Alcuni erano solo dei ragazzi. Eppure del… - csch78 : RT @AntonellaNapoli: Almeno 50 i morti in un attentato di #alShabab nel sud-ovest di #Mogadiscio. Alcuni erano solo dei ragazzi. Eppure del… - davide_insa3 : @Ilsolito_In No lui è una roba da perdere la testa, cosa che già mi accade quando lo vedo. ??…comunque queste foto… - barbocchia77 : RT @AntonellaNapoli: Almeno 50 i morti in un attentato di #alShabab nel sud-ovest di #Mogadiscio. Alcuni erano solo dei ragazzi. Eppure del… -