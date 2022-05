“Che Tempo Che fa”: tra gli ospiti Rafael Nadal (Di giovedì 5 maggio 2022) Il tennista è impegnato in questi giorni con il Masters 1000 di Madrid A “Che Tempo Che Fa“, nella puntata di domenica arriva Rafael Nadal. Il tennista maiorchino, vincitore quest’anno dell’Australian Open arriva alla corte di Fabio Fazio. Con molta probabilità, ma si tratta di una supposizione, Nadal sarà presente in studio visto che da prossima settimana iniziano gli Internazionali di Tennis di Roma. Ennesimo colpo grosso di Fabio Fazio che dopo Bill Gates e Obama questa volta ha un big dello sport come Nadal. Tennis, il ritorno alla vittoria di Nadal Intanto il maiorchino nelle ultime ore è tornato a giocare su terra e l’ha fatto con una vittoria al Masters 1000 di Madrid. In Tempo per vedere il suo Real Madrid di cui è grande tifosi. Si tratta di rumors ma sembra ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Il tennista è impegnato in questi giorni con il Masters 1000 di Madrid A “CheChe Fa“, nella puntata di domenica arriva. Il tennista maiorchino, vincitore quest’anno dell’Australian Open arriva alla corte di Fabio Fazio. Con molta probabilità, ma si tratta di una supposizione,sarà presente in studio visto che da prossima settimana iniziano gli Internazionali di Tennis di Roma. Ennesimo colpo grosso di Fabio Fazio che dopo Bill Gates e Obama questa volta ha un big dello sport come. Tennis, il ritorno alla vittoria diIntanto il maiorchino nelle ultime ore è tornato a giocare su terra e l’ha fatto con una vittoria al Masters 1000 di Madrid. Inper vedere il suo Real Madrid di cui è grande tifosi. Si tratta di rumors ma sembra ...

