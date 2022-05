Charlotte: “Non ho bisogno del doppio titolo per essere regina indiscussa” (Di giovedì 5 maggio 2022) Charlotte è una delle wrestler piu’ dominanti del wrestling moderno. Spesso viene criticata per avere troppo spesso molte opportunita’ per i match titolati ma la WWE ha le idee chiare. La vuole rendere la piu’ grande di tutti i tempi. E’ in WWE dall’eta’ di 26 anni e continua a macinare record su record. Ultimamente le è stato chiesto se vorrebbe una run stile Roman Reigns, la sua risposta è stata chiara e precisa. The absolute best “Se mi chiedessero la mia opinione sull’unificare i titoli massimi della divisione femminile di Raw e Smackdown avrebbero assolutamente il mio appoggio ma… non credo di aver bisogono di entrambe le cinture per essere definita la regina di ambedue i roster“. Leggi su zonawrestling (Di giovedì 5 maggio 2022)è una delle wrestler piu’ dominanti del wrestling moderno. Spesso viene criticata per avere troppo spesso molte opportunita’ per i match titolati ma la WWE ha le idee chiare. La vuole rendere la piu’ grande di tutti i tempi. E’ in WWE dall’eta’ di 26 anni e continua a macinare record su record. Ultimamente le è stato chiesto se vorrebbe una run stile Roman Reigns, la sua risposta è stata chiara e precisa. The absolute best “Se mi chiedessero la mia opinione sull’unificare i titoli massimi della divisione femminile di Raw e Smackdown avrebbero assolutamente il mio appoggio ma… non credo di aver bisogono di entrambe le cinture perdefinita ladi ambedue i roster“.

