(Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nella mattinata odierna, all’esito di intensa attività investigativa coordinata dalla ProcuraRepubblica presso il Tribunale di, militari dei Comandi ProvincialiGuardia didi Napoli estanno dando esecuzione, ined in varie località del territorio, alla misura cautelare dell’interdizione dall’esercizio di attività professionale e di impresa, per la durata di dodici mesi, nei confronti di otto soggetti, e al sequestro preventivo di una nota struttura alberghiera e di due immobili, nonché al sequestro per equivalente di denaro efino alla concorrenza di circa 11di euro. I provvedimenti cautelari, personali e reali, sono stati ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Benevento, maxi #Operazione della Finanza: sequestrati un #Albergo e beni per 11 milioni **… - TV7Benevento : Il Maxi 100 Arca Sgr pronto per una doppia sfida - -

anteprima24.it

... poi il tiro da fuori di Ranocchia al termine delrecupero che dà la vittoria ai biancorossi ... Cremonese - Ascoli 0 - 1 ; Vicenza - Lecce 2 - 1 ; Monza -3 - 0 ; Parma - Alessandria 2 - ...... però servirebbe necessariamente il pareggio in Monza, unito alle mancate vittorie sia ... mentre a Lecce sarà allestito un- schermo al PalaFiere. Benevento, maxi operazione della Finanza: sequestrati un albergo e beni per 11 milioni Il Lecce passa dalla gioia alla delusione durante il maxi recupero della partita decisiva per il ritorno in serie A. Altri campi: Pisa-Cosenza 1-0, Monza-Benevento 2-0, Cremonese-Ascoli 0-1, ...Classifica: Lecce 71; Monza 67; Cremonese 66; Pisa 64; Brescia, Benevento 63. Il Lecce passa dalla gioia alla delusione durante il maxi recupero della partita decisiva per il ritorno in serie A.