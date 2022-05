Vittorio Feltri | Mi dimetto da consigliere perché ho il cancro Devo curarmi

Advertising

"Mi sono dimesso per motivi di salute perché ho un cancro", ha spiegato Vittorio Feltri parlando con i conduttori della trasmissione La Zanzara di Radio24. Il giornalista lascia il Consiglio comunale di Milano, dove era stato eletto nelle file di Fratelli d'Italia. Il direttore di Libero ha rinunciato al posto di consigliere comunale a Milano, spiegando in un'intervista al Corriere della Sera di non potere più andare avanti.