Ue, il Parlamento chiede di avviare l’iter per la revisione dei Trattati. Iniziativa legislativa ai deputati e stop unanimità in Consiglio: i punti (Di mercoledì 4 maggio 2022) Da anni i principali leader europei chiedono una nuova Ue, che risponda alle esigenze di un’Unione a 27 Stati membri che deve confrontarsi con sfide economiche, umanitarie, ambientali e di sicurezza ben diverse da quelle del secolo scorso. Così, dopo gli appelli multipartisan, oggi il Parlamento di Strasburgo ha compiuto il primo passo approvando la risoluzione che avvia l’iter di attivazione dell’articolo 48 per chiedere agli Stati membri di aprire una Convenzione per la revisione dei Trattati Ue. Una riforma che si svilupperà a partire dalle proposte e dalle richieste dei cittadini emerse nel corso della Conferenza sul futuro dell’Europa e che vedrà i leader del continente e quelli delle istituzioni di Bruxelles lavorare a stretto contatto per garantire in futuro un’Ue più unita, solidale al suo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Da anni i principali leader europei chiedono una nuova Ue, che risponda alle esigenze di un’Unione a 27 Stati membri che deve confrontarsi con sfide economiche, umanitarie, ambientali e di sicurezza ben diverse da quelle del secolo scorso. Così, dopo gli appelli multipartisan, oggi ildi Strasburgo ha compiuto il primo passo approvando la risoluzione che avviadi attivazione dell’articolo 48 perre agli Stati membri di aprire una Convenzione per ladeiUe. Una riforma che si svilupperà a partire dalle proposte e dalle richieste dei cittadini emerse nel corso della Conferenza sul futuro dell’Europa e che vedrà i leader del continente e quelli delle istituzioni di Bruxelles lavorare a stretto contatto per garantire in futuro un’Ue più unita, solidale al suo ...

