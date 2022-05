Udienza generale: Papa mette in guardia da un’eresia moderna di cui si parla poco (Di mercoledì 4 maggio 2022) Qual è una delle grandi responsabilità dei giovani nei confronti degli anziani? Un passo biblico menzionato oggi da Francesco va dritto al punto e smaschera un atteggiamento oggi molto diffuso. L’anziano Eleazaro (2Mac 6,18.23-25), protagonista della catechesi odierna all’Udienza generale, “ci consegna una testimonianza dello speciale rapporto che esiste fra la fedeltà della vecchiaia e L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 4 maggio 2022) Qual è una delle grandi responsabilità dei giovani nei confronti degli anziani? Un passo biblico menzionato oggi da Francesco va dritto al punto e smaschera un atteggiamento oggi molto diffuso. L’anziano Eleazaro (2Mac 6,18.23-25), protagonista della catechesi odierna all’, “ci consegna una testimonianza dello speciale rapporto che esiste fra la fedeltà della vecchiaia e L'articolo proviene da La Luce di Maria.

