Ucraina, Bersani: “Parte del centrosinistra è accusata di essere filoputiniana? Bisogna essere anche un po’ co**ioni per dire questo” (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Parte del centrosinistra è accusata di essere filoputiniana? Ma, insomma, a destra c’era gente che ha detto che Putin valeva due Mattarella e che era un protagonista della civiltà cristiana europea. Sempre a destra c’era chi si è scambiato letti a baldacchino, piumini e piumoni con Putin. E adesso i guai ci arrivano in casa nostra? Bisogna essere anche un po’ coglioni per dire questo”. Così, ai microfoni di “Radio Immagina”, il deputato di LeU, Pier Luigi Bersani, commenta le accuse di divisioni interne alla coalizione di centrosinistra circa la posizione nei confronti del presidente russo Vladimir Putin. E puntualizza: “Io, invece, penso che su due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) “deldi? Ma, insomma, a destra c’era gente che ha detto che Putin valeva due Mattarella e che era un protagonista della civiltà cristiana europea. Sempre a destra c’era chi si è scambiato letti a baldacchino, piumini e piumoni con Putin. E adesso i guai ci arrivano in casa nostra?un po’ coglioni per”. Così, ai microfoni di “Radio Immagina”, il deputato di LeU, Pier Luigi, commenta le accuse di divisioni interne alla coalizione dicirca la posizione nei confronti del presidente russo Vladimir Putin. E puntualizza: “Io, invece, penso che su due ...

