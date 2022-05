Sgarbi compie 70 anni | “Vorrei essere il ministro della Bellezza”

(Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – “Il progetto è costruire un movimento politico che abbia i valoricultura,giustizia,civiltà, del rispetto delle persone,, come suo primo riferimento. Ecco: mi piacerebbeil!”. E’ la prospettiva personale per il futuro prossimo che indica Vittorio, intervistato dall’AdnKronos, in occasione dei 70che compirà domenica 8 maggio. “Occorre istituire in Italia il ministero, che potrebbe anche incorporare l’attuale ministeroCultura oppure vivere di luce propria – suggerisce, che in questa direzione ha presentato una ...

Advertising

LaWebstar.it

Altrimenti, senza quell'incontro o quella occasione, cheavremmo avuto Unoattore, unoavvocato... "Forse unoscrittore" , risponde. Vivace confronto con Mughini al '...Mauro della Porta Raffo78 anni. Scrittore, saggista - non ama essere definito giornalista - ... Secondo Vittorio, Mauro della Porta Raffo è l'ultima testimonianza dell'enciclopedismo ... La versione di Mughini sul litigio con Sgarbi: "Solo diverse sfumature di pensiero" Per Susanne Klatten, la più ricca di Germania, la Frankfurter Allgemeine ha pubblicato un articolo per i 60 anni, compiuti ieri ... turistica austriaca con un playboy a pagamento, Helg Sgarbi, ...Oggi Gorizia compie 1.021 anni, una data il 28 aprile, che, come ha ricordato oggi il Presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga, in un post, segna la prima volta in un atto ufficiale del nome ...