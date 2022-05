(Di mercoledì 4 maggio 2022) Secondo un conduttore, ilpotrebbe causare uno tsunami in grado di spazzare via le isole britanniche: attualmente, però, ilche dovrebbe fare da rampa di lancio sarebbe fermo in un cantiere navale, e la ricostruzione russa sembra contenere alcuni errori

Advertising

ProDocente : Poseidon, cos’è il missile nucleare russo che può essere lanciato da un sottomarino - Luxgraph : Poseidon, cos’è il missile nucleare russo che può essere lanciato da un sottomarino #corriere #news #2022 #italy… - gianluigidellac : RT @Corriere: Poseidon, cos’è il super siluro nucleare russo: può davvero «causare uno tsunami»? - lucio22673283 : Poseidon, cos'è il missile nucleare russo che può essere lanciato da un sottomarino - AnnCathMoretti : RT @Corriere: Poseidon, cos’è il super siluro nucleare russo: può davvero «causare uno tsunami»? -

Il Cirotano

E tra queste - come rilanciato da una trasmissione della tv russa - c'il super siluro nucleare, in grado di scatenare (la tesi) un gigantesco tsunami. Il conduttore televisivo Dmitry ...e cosa può fare: la minaccia da Mosca Ultima giornata in casa per la Poseidon crotone che giocherà sabato alle ore 18 contro il volare Benevento