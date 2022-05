Papa Francesco | “La fede merita rispetto e onore | non è roba da vecchi”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Città del Vaticano – “L’dellasi trova periodicamente sotto la pressione, anche violenta, della cultura dei dominatori, che cerca di svilirla trattandola come reperto archeologico,a superstizione, puntiglio anacronistico”. A dirlo è, durante l’Udienza Generale del mercoledì. Davanti a 12milali, continuando il ciclo di catechesi dedicato allaaia, si sofferma oggi sul tema “Eleazaro, la coerenza della, eredità dell’”, sottolineando: “Disonorare lanellaaia, per guadagnare una manciata di giorni, non è paragonabile con l’eredità che essa deve lasciare ai giovani, per intere generazioni a venire”. “La...