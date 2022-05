Milan | De Santis | “Leao in scadenza può dare dei problemi”

Leggi su seriea24

(Di mercoledì 4 maggio 2022), DE- L’operatore di mercato Desi è espresso in maniera importante a TMW Radio sul rinnovo dicon il. LE SUE PAROLE “Il mercato degli ultimi mesi ha portato tante situazioni del genere: è sempre un pericolo un giocatore a. Credo che iloggi abbia sublimato un lavoro di anni, partendo da un progetto di giovani e impreziosito da figure d’esperienza”. Il giocatore portoghese è un punto fermo della squadra rossonera è proprio da giocatori come lui che la società vorrebbe ripartire, ma bisognerà fare un grande sforzo economico per tenerlo in quel dio almeno per un altra stagione. Sul mercato il ragazzo è davvero ambitissimo da tutti, il Psg insieme al City di Guardiola hanno messo gli occhi sul numero 17 ...