Masters 1000 Madrid 2022: debutto vincente per Alcaraz, sconfitto in due set Basilashvili (Di mercoledì 4 maggio 2022) Carlos Alcaraz sconfigge in due set Nikoloz Basilashvili e vola al terzo turno del Masters 1000 di Madrid. Buona la prima per lo spagnolo, che nel torneo di casa debutta con una vittoria per 6-3 7-5. Match tutt'altro che privo di insidie per il classe 2003, bravo però a destreggiarsi agilmente e ad uscirne vincitore dopo 1h23?. Ad attenderlo ora il vincente del match Norrie-Isner, mentre all'orizzonte si prospetta già uno scontro generazionale con Rafa Nadal. LA PARTITA – Partenza a rilento dello spagnolo, che perde la battura nel quarto gioco e va sotto 3-1. Da quel momento in poi, però, sale in cattedra e domina il primo set. Cinque punti persi nei restanti cinque games, ben tre break ai danni del suo avversario e 6-3 in suo favore dopo 34 minuti di gioco. Nella seconda frazione il ...

