“Le Iene” | le anticipazioni di stasera | servizi e ospiti in studio

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Questa sera, su Italia 1, andrà in onda una nuova puntata de “Le“, famoso programma televisivo condotto quest’anno da Teo Mammucari e Belen Rodriguez. I telespettatori attendono con ansia il nuovo appuntamento con la nota trasmissione. In questo articolo vi sveliamo tutte ledella puntata dide “Le”, quali saranno imandati in onda e quali invece glipresenti in. (Continua dopo la foto…) Tutto su “LeShow” “Le” è un programma televisivo di intrattenimento molto amato dai telespettatori. La trasmissione va in onda dal 22 settembre 1997. Si tratta della versione italiana del programma televisivo argentino “Caiga quien caiga”. Il programma è incentrato sui ...