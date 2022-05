Le dimissioni di massa non bastano: Petrocelli non lascia la poltrona (Di mercoledì 4 maggio 2022) dimissioni di massa per protesta contro la permanenza di Vito Petrocelli alla presidenza della commissione Esteri del Senato. Lui non molla: "Farò ricorso alla Corte costituzionale" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 4 maggio 2022)diper protesta contro la permanenza di Vitoalla presidenza della commissione Esteri del Senato. Lui non molla: "Farò ricorso alla Corte costituzionale"

