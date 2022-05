Il circo è l' essenza del talk-show

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 4 maggio 2022) In principio era ilequestre: numeri aerei, acrobazie ed equilibrismi, giocoleria, clown, animali addestrati, esibizioni pericolose e fenomeni da baraccone. Nel corso del tempo però questo modello di spettacolo è andato in crisi: le controversie sullo sfruttamento degli animali, i numerosi incidenti per gli acrobati, la dura vita del circense, la body positivity per la donna barbuta… Per non parlare degli alti costi di gestioni e della pigrizia del pubblico che vuole restare sul divano – mica sotto un tendone! – con tutto a portata di schermo. Oggi il, quel, non esiste più. Però quel gusto – quello di vedere un animale saltare dentro un cerchio di fuoco, ridere di un clown che finisce con il piede in un secchio colmo d’acqua, palpitare per un domatore che infila la propria testa nella bocca di un leone, trattenere il ...