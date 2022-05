Guerra Ucraina-Russia, Draghi: “Con Giappone impegno per arrivare a tregua” (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, con il primo ministro Giapponese, Fumio Kishida “abbiamo riaffermato la condanna dell’invasione”. Lo ha detto il premier Mario Draghi, nelle dichiarazioni congiunte con il leader Giapponese al termine dell’incontro oggi a Palazzo Chigi. “Italia e Giappone sono impegnate perché si arrivi il prima possibile a tregue, anche localizzate, per permettere le evacuazioni di civili e favorire i negoziati di pace. Continuiamo ad aiutare l’Ucraina e a esercitare pressione sulla Russia, perché cessi immediatamente le ostilità”. “L’Italia, l’Unione Europea e il Giappone condividono l’importanza della stabilità e della sicurezza nell’Indo-Pacifico. Con il primo ministro Kishida abbiamo condiviso ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) –, con il primo ministrose, Fumio Kishida “abbiamo riaffermato la condanna dell’invasione”. Lo ha detto il premier Mario, nelle dichiarazioni congiunte con il leaderse al termine dell’incontro oggi a Palazzo Chigi. “Italia esono impegnate perché si arrivi il prima possibile a tregue, anche localizzate, per permettere le evacuazioni di civili e favorire i negoziati di pace. Continuiamo ad aiutare l’e a esercitare pressione sulla, perché cessi immediatamente le ostilità”. “L’Italia, l’Unione Europea e ilcondividono l’importanza della stabilità e della sicurezza nell’Indo-Pacifico. Con il primo ministro Kishida abbiamo condiviso ...

