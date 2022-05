Guerra in Ucraina, il racconto di una testimone degli attacchi a Odessa: “Un boato e poi una nube di polvere, non si poteva respirare” (Di mercoledì 4 maggio 2022) “C’è stato un botto fortissimo e poi una nube di povere. Era tutto sottosopra, non si poteva respirare”. Sono le parole con cui una donna testimone dell’attacco missilistico russo a Odessa, in cui si sono registrati morti e feriti. La donna è sconvolta e, davanti a un edificio distrutto, racconta che è rimasta ferita anche una ragazza di 18 anni L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) “C’è stato un botto fortissimo e poi unadi povere. Era tutto sottosopra, non si”. Sono le parole con cui una donnadell’attacco missilistico russo a, in cui si sono registrati morti e feriti. La donna è sconvolta e, davanti a un edificio distrutto, racconta che è rimasta ferita anche una ragazza di 18 anni L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

