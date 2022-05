“Fosca Innocenti 2” | Vanessa Incontrada annuncia il primo ciak

Leggi su blog.libero

(Di mercoledì 4 maggio 2022)per ‘2’. Con uno scatto apparso sui suoi profili social,l’inizio delle riprese. Proseguono, dunque, le indagini del vicequestore di Arezzo,, alle prese con crimini di provincia che faranno riflettere lei e la sua squadra investigativa declinata quasi tutta al femminile. Nella vita dinon c’è solo il lavoro con i suoi interrogativi, ma anche l’amore con Cosimo, il fascinoso oste rubacuori, interpretato da Francesco Arca, un sentimento che, in questa seconda stagione, verrà rimesso in discussione e dovrà affrontare nuove prove. La protagonista dovrà, inoltre, essere in grado di gestire colpi di scena e situazioni inaspettate, come il rischio ...