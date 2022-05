E-commerce | TrustMeUp | “Gli acquisti diventano donazioni”

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 4 maggio 2022) MILANO – Il mondo del commercio online è in forte crescita, nel mondo e in Italia, con l’e-che nel 2021 è cresciuto del 21% negliB2C rispetto al 2020, secondo gli ultimi dati presentati al Netcomm Forum 2022 a Milano. Al tempo stesso, il 2020 ha visto una crescita importante delleonline, con le stime che parlano di un aumento del 28,4%. E in questa realtà pochi mesi fa è nato, una piattaforma web che unisce questi due mondi. Nel corso del Netcomm Forum 2022, Trust Me Up ha presentato il suo nuovo modello Business2Donors, un concetto che consente al consumatore di assicurarsi un prodotto/servizio e contestualmente donare a “costo zero”. B2D permette di acquistare prodotti e donare in due modi, da un lato con il “Dona-Ricevi-Compra” che prevede per ogni donazione una ricompensa del ...