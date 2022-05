Dove vedere Monopoli-Virtus Francavilla: streaming gratis LIVE e diretta tv Antenna Sud? (Di mercoledì 4 maggio 2022) Questa sera alle ore 20.30 allo stadio Vito Simone Veneziani si disputerà il match Monopoli-Virtus Francavilla, valevole per il secondo turno di playoff del campionato di Serie C (girone C). Nel primo turno gli ospiti (sesti nella stagione regolare) hanno pareggiato contro il Monterosi per 2-2 e si sono qualificati grazie al miglior piazzamento in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Virtus Francavilla-Palermo, streaming gratis e diretta tv Antenna Sud? Dove vedere Serie C Taranto-Monopoli, streaming gratis LIVE e ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Questa sera alle ore 20.30 allo stadio Vito Simone Veneziani si disputerà il match, valevole per il secondo turno di playoff del campionato di Serie C (girone C). Nel primo turno gli ospiti (sesti nella stagione regolare) hanno pareggiato contro il Monterosi per 2-2 e si sono qualificati grazie al miglior piazzamento in L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::-Palermo,tvSerie C Taranto-e ...

