David di Donatello | il trionfo del cinema napoletano | Sorrentino mattatore con 5 statuette | vincono Orlando e Scarpetta

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Dopo due anni di penitenza per la pandemia, con i premi consegnati da remoto nel 2020 e con il pubblico contingentato nel 2021, ilditorna finalmente in presenza e sul tappeto rosso...

PremiDavid : Swamy Rotolo vince il suo primo David di Donatello a 17 anni: «Voglio ringraziare la mia famiglia, le mie sorelle c… - RaiUno : Domani, #3maggio, alle 21.25 su #Rai1, l'appuntamento è con la 67ma edizione dei Premi David di Donatello. Conduco… - WeCinema : 'Vorrei ringraziare i napoletani, la troupe, gli attori, mia moglie Daniela, i miei figli. Dedico il premio a Ludov… - RepSpettacoli : David di Donatello 2022, Sorrentino vince come regista e film. Premiati gli attori Servillo, Rotolo, Saponangelo e… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash David di Donatello, Sorrentino vince per miglior film e regia -… -

Il leader degli Afterhours Manuel Agnelli ha vinto ildi2022 nella categoria Miglior Canzone Originale: l'artista milanese concorreva con "La profondità degli abissi" , brano scritto e registrato per il film dei Manetti Bros "Diabolik". ...Salito sul palco come migliore attore protagonista per Ariaferma, Silvio Orlando ha intrattenuto la platea con la sua smisurata ...Miglior film e Miglior Regia a “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino, Miglior Produzione a “Freaks Out” di Gabriele Mainetti: ecco i vincitori dei sessantasettesimi David di Donatello, che ...Il Miglior Film dei David di Donatello 2022 è stato È stata la mano di Dio, al termine di una serata molto equilibrata che ha visto premiare anche Ariaferma, Freaks Out e Qui rido io.