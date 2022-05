Covid oggi Lombardia, 6.471 contagi e 10 morti: a Milano 867 casi (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 6.471 i nuovi contagi da Covid in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 4 maggio. Si registrano inoltre altri 10 morti. I nuovi casi a Milano città sono 867. 50.286 i tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 12,8%. 40.043 i decessi nella regione da inizio pandemia. Aumenta il numero di ricoverati: in terapia intensiva sono 36, 2 più di ieri; nei reparti Covid ordinari 1.190, 14 più di 24 ore fa. Più in dettaglio, nel territorio metropolitano di Milano i nuovi casi sono 1.903, di cui 867 nella città capoluogo. Seguono la provincia di Brescia con 881 contagi, Monza e Brianza con 611, Bergamo con 547, Varese con 511, Como con 432, Pavia con 409, Mantova con 298, Lecco ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Sono 6.471 i nuovidainsecondo il bollettino di, 4 maggio. Si registrano inoltre altri 10. I nuovicittà sono 867. 50.286 i tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 12,8%. 40.043 i decessi nella regione da inizio pandemia. Aumenta il numero di ricoverati: in terapia intensiva sono 36, 2 più di ieri; nei repartiordinari 1.190, 14 più di 24 ore fa. Più in dettaglio, nel territorio metropolitano dii nuovisono 1.903, di cui 867 nella città capoluogo. Seguono la provincia di Brescia con 881, Monza e Brianza con 611, Bergamo con 547, Varese con 511, Como con 432, Pavia con 409, Mantova con 298, Lecco ...

