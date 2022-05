Covid | 47 039 positivi | 152 vittime

Advertising

Nelle ultime 24 ore sono stati 47.i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 62.071 . I tamponi ...per comprendere l'andamento della pandemia - i pazientiin ...Sono 47.i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 62.071. Le vittime sono invece 152, rispetto a ieri una in meno. Eseguiti 335.Sono 47.039 i nuovi casi di Covid in Italia (il 3 maggio 62.071) a fronte di 335.275 tamponi effettuati su un totale di 214.930.050 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del Ministero ...I pazienti Covid nei reparti ordinari sono oggi 1.190, ieri erano 1.176. I guariti in Lombardia sono 3.373 nelle ultime ventiquattro ore, ieri erano stati 9.318. In Italia si registrano oggi 47.039 ...