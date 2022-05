Bucha, il primo sospettato del massacro: «Io un criminale di guerra? Mai combattuto» (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il bielorusso Sergei Kolotsey è il primo sospettato per i crimini di guerra. Per la polizia ha ucciso quattro uomini disarmati il 18 marzo. Finora sono 9.158 i procedimenti penali aperti per la morte di civili, i bombardamenti, gli stupri e le deportazioni L’imputazione Leggi su corriere (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il bielorusso Sergei Kolotsey è ilper i crimini di. Per la polizia ha ucciso quattro uomini disarmati il 18 marzo. Finora sono 9.158 i procedimenti penali aperti per la morte di civili, i bombardamenti, gli stupri e le deportazioni L’imputazione

Advertising

MediasetTgcom24 : Procuratrice Kiev: identificato primo russo sospettato di massacri a Bucha #bucha #ucraina - Corriere : Sergei Kolotsey, primo accusato per le stragi di Bucha: «Io un criminale? Mai combattuto» - giuliapremilli : RT @GiusiFasano: E' il primo identificato e accusato della strage di Bucha. Ma lui dice che non esce dalla Bielorussia da più di due anni… - BreakingItalyNe : RT @Corriere: Sergei Kolotsey, primo accusato per le stragi di Bucha: «Io un criminale? Mai combattuto» - LQuadarellaSanf : RT @Agenzia_Ansa: La procuratrice generale ucraina Venediktova ha reso noto che le autorità hanno identificato il primo russo sospettato di… -