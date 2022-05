(Di mercoledì 4 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.al sogno d’amore per la compagna del cantante: tutta “” del matrimonio con. Potrebbe tirare aria di tempesta trae la compagnadopo quello che ha dichiarato in tv sulla loro storia. Tra loro sembra esser ancora presente, dopo molti anni, “l’ombra” di

Advertising

YouMovies

Una grande festa, per il suoai palchi, che riunisce un gruppo di musicisti affiatati, ancora ... La big band diretta da Fulviocon gli arrangiamenti di Franco Piana , ci regala un'inedita ...e Romina secondi con "Felicità"'. Fu una notte fortissima. Appena arrivati in albergo, dal ... Però, agli inizi degli anni Settanta, il dolorosoalla band: "Fu tutto casuale. Io e ... Albano, addio a Loredana Lecciso "Colpa" di Romina Power Albano e Loredana Lecciso, addio al sogno d’amore per la compagna del cantante: tutta “colpa” del matrimonio con Romina Power. Potrebbe tirare aria di tempesta tra Albano e la compagna Loredana ...Albano Carrisi ha sostituito definitivamente l’ex moglie Romina Power L’artista pugliese è stato beccato a cantare con un’altra cantante. Ecco di chi si tratta. Nonostante il divorzio e le ...