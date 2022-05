Abuso sessuale, Santi Mina condannato a quattro anni (Di mercoledì 4 maggio 2022) L'Alta Corte di Almeria (Spagna) ha condannato il calciatore Santi Mina, attaccante del Celta Vigo, a quattro anni di carcere, per Abuso sessuale su una donna. Lo riporta Marca. L'episodio risale al ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 4 maggio 2022) L'Alta Corte di Almeria (Spagna) hail calciatore, attaccante del Celta Vigo, adi carcere, persu una donna. Lo riporta Marca. L'episodio risale al ...

