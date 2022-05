Aborto: se la Corte Suprema rovescia la Roe v. Wade 27 Stati pronti a limitare o abolire il diritto (Di mercoledì 4 maggio 2022) Lunedì 2 maggio verrà ricordato come uno dei giorni più significativi per gli Stati Uniti negli ultimi anni. Non per avvenimenti particolari, attentati o eventi eclatanti. Ma per quello che un semplice foglio fuoriuscito dalle maglie della giustizia Suprema della principale democrazia del mondo è riuscito a scatenare. Un attacco senza precedenti, nei decenni appena trascorsi almeno, a un diritto umano. Quello alla libertà delle donne americane di decidere sul proprio corpo, conquistato tra lacrime sangue e sudore dopo anni di lotte sociali, dopo il Sessantotto, dopo che migliaia di loro avevano perso la vita per gli aborti clandestini praticati in casa dalle mammane con ferri da maglia o grucce di alluminio. La bozza d’opinione, trapelata dalla Corte Suprema attraverso il giudice repubblicano Samuel ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 4 maggio 2022) Lunedì 2 maggio verrà ricordato come uno dei giorni più significativi per gliUniti negli ultimi anni. Non per avvenimenti particolari, attentati o eventi eclatanti. Ma per quello che un semplice foglio fuoriuscito dalle maglie della giustiziadella principale democrazia del mondo è riuscito a scatenare. Un attacco senza precedenti, nei decenni appena trascorsi almeno, a unumano. Quello alla libertà delle donne americane di decidere sul proprio corpo, conquistato tra lacrime sangue e sudore dopo anni di lotte sociali, dopo il Sessantotto, dopo che migliaia di loro avevano perso la vita per gli aborti clandestini praticati in casa dalle mammane con ferri da maglia o grucce di alluminio. La bozza d’opinione, trapelata dallaattraverso il giudice repubblicano Samuel ...

